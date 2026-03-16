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LA PUNTATA17 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 17 marzo in streaming

La puntata del 17 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 17 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 17 marzo

Parla in una scena di Segreti di famiglia 3Parla in una scena di Segreti di famiglia 3

Tugce è uscita dall'ospedale e si mette subito a lavorare sul caso dei cadaveri avvolti nei sudari. La ragazza avanza una nuova ipotesi, che sembra convincere anche Eren: quello che accomuna le vittime non è un omicida seriale, ma un omicida su commissione.

Nel frattempo, Osman evita di pranzare insieme a Mert.

Parla affronta l'udienza che riguarda Canberk e sua moglie.

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