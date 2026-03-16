La puntata integrale del 17 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Tugce è uscita dall'ospedale e si mette subito a lavorare sul caso dei cadaveri avvolti nei sudari. La ragazza avanza una nuova ipotesi, che sembra convincere anche Eren: quello che accomuna le vittime non è un omicida seriale, ma un omicida su commissione.
Nel frattempo, Osman evita di pranzare insieme a Mert.
Parla affronta l'udienza che riguarda Canberk e sua moglie.