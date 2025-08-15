Nella nuova puntata di lunedì 18 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar scopre l'identità del suo donatore.

La forza di una donna: cosa succede il 18 agosto

Enver e Hatice comunicano a Bahar che finalmente potrà sottoporsi al trapianto di midollo perché è stato trovato un donatore. Bahar impazzisce di gioia e chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare la splendida notizia.

Poco dopo, però, Bahar scopre che sarà Sirin a donarglielo, così crolla in preda alla disperazione e esce di casa insieme a Ceyda e Arif. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

