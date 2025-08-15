Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
15 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 18 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 18 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Bahar in La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 18 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar scopre l'identità del suo donatore.

La forza di una donna: cosa succede il 18 agosto

Enver e Hatice comunicano a Bahar che finalmente potrà sottoporsi al trapianto di midollo perché è stato trovato un donatore. Bahar impazzisce di gioia e chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare la splendida notizia.

Poco dopo, però, Bahar scopre che sarà Sirin a donarglielo, così crolla in preda alla disperazione e esce di casa insieme a Ceyda e Arif. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

