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La forza di una donna

SERIE TV26 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 26 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 26 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 26 aprile

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

A casa di Fazilet arriva Buket, la ex fidanzata di Raif e Ceyda fa fatica a nascondere la sua gelosia.

Intanto, Enver riesce a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante Sirin sia fortemente contraria, cede a Bahar la sua parte di eredità, che la donna usa per ripagare il debito con Fazilet.

Infine, Raif consegna a Ceyda dei regali che ha comprato per i bambini; la donna si reca a casa di Emre aper portare a Satilmis il suo regalo.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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