La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 26 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
A casa di Fazilet arriva Buket, la ex fidanzata di Raif e Ceyda fa fatica a nascondere la sua gelosia.
Intanto, Enver riesce a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante Sirin sia fortemente contraria, cede a Bahar la sua parte di eredità, che la donna usa per ripagare il debito con Fazilet.
Infine, Raif consegna a Ceyda dei regali che ha comprato per i bambini; la donna si reca a casa di Emre aper portare a Satilmis il suo regalo.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.