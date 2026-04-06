Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Lunedì 6 aprile, il giorno di Pasquetta, La forza di una donna 3 non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman tornerà con un nuovo episodio martedì 7 aprile dalle 16:05 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della terza stagione de La forza di una donna.

Cosa va in onda al posto di La forza di una donna 3 il 6 aprile

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, su Canale 5, alle 14 andrà in onda un episodio della soap statunitense Beautiful. A seguire ci sarà una puntata in replica della serie turca Forbidden Fruit 3 e successivamente, dalle 14.40, la miniserie Le donne della Bibbia. Alle 16.55 sarà la volta del programma di attualità Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

La forza di una donna 3 torna il 7 aprile, le anticipazioni

La forza di una donna 3 torna in onda su Canale 5 martedì 7 aprile alle 16.05. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Bahar si sta recando insieme a Cem a un evento di beneficenza, ma durante il tragitto scopre che dovrà concludere la serata da sola.

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