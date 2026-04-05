Feyyaz Duman e Ozge Ozpirincci (Arif e Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 7 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar va con Cem a un evento.

La forza di una donna 3: cosa succede il 7 aprile

Bahar sta andando con Cem a un evento di un ente benefico, ma durante il tragitto scopre che la serata dovrà concluderla da sola.

Arrivata sul posto, Bahar rischia di essere scoperta perché incontra una persona di sua conoscenza.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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