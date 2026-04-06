Beautiful, le trame della settimana dal 13 al 19 aprile

Jacqueline Macinnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile, Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita e dubita che stia parlando sul serio. Lui spiega che lo ha fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la sua proposta.

Le ribadisce di avere ormai superato la loro storia e di avere trovato in Paris la donna con cui trascorrere il resto della vita. Paris dice a Ridge e a Brooke quanto sia felice e onorata del fatto che Thomas le abbia fatto la proposta di matrimonio nella casa dei Forrester.

Una volta soli, Brooke esprime a Ridge la sua preoccupazione per questo fidanzamento rapido, teme che sia una reazione emotiva di Thomas alla sua relazione con Hope.

La notizia del fidanzamento tra Thomas e Paris continua a turbare Hope, che si confida con Finn. Finn cerca di rassicurarla, riconoscendo il suo dolore ma invitandola a guardare avanti, convinto che Thomas sia davvero impegnato con Paris e che Hope meriti di meglio.

A casa di Steffy, Thomas, Paris e Douglas vivono un momento familiare. Douglas mostra con entusiasmo delle foto che ha scattato, le quali dimostrano il forte legame tra lui e Paris.

Paris, pur consapevole dei sentimenti irrisolti di Hope, si mostra sicura dell'amore di Thomas e con il fidanzato annuncia l'intenzione di sposarsi con una cerimonia nella casa di Eric, mantenendo viva la tradizione dei Forrester.

Steffy approva la relazione e si dice felice di vedere il fratello finalmente sereno.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE