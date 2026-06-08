Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 giugno



La verità emersa è agghiacciante: Luna, nascondendosi dietro una maschera di dolcezza e innocenza, è la vera responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy.



Steffy è a casa dopo essere rimasta chiusa in una gabbia per giorni evitando anche di bere per paura che Luna la volesse avvelenare. È forte, serena e incredibilmente lucida. Vuole tornare subito a lavorare. Ridge e Taylor, commossi, ringraziano Finn per averla salvata.

R.J. è devastato dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella vita della famiglia.

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