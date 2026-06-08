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ANTICIPAZIONI08 giugno 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 giugno

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 15 al 21 giugno, Steffy è stata finalmente ritrovata viva da Finn, dopo il rapimento subito per mano di Luna. Ancora sotto shock e debilitata dalla prigionia, la donna si rifugia tra le braccia del marito, che le promette di non perderla mai più di vista.

Intanto. Ridge e Taylor, disperati per la scomparsa della figlia, ricevono finalmente la telefonata tanto attesa: Steffy è salva ed è tornata a casa. Durante la conversazione, Steffy rivela ai genitori che dietro al suo rapimento c'è Luna, sconvolgendo completamente la famiglia.

Nel frattempo, alla centrale di polizia Poppy scopre di essere stata scagionata: le accuse per gli omicidi di Tom Starr e Hollis vengono ritirate perché il vero colpevole è stato arrestato.

Romy Park (Poppy) in una scena di Beautiful
Romy Park (Poppy) in una scena di Beautiful


La verità emersa è agghiacciante: Luna, nascondendosi dietro una maschera di dolcezza e innocenza, è la vera responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy.

Steffy è a casa dopo essere rimasta chiusa in una gabbia per giorni evitando anche di bere per paura che Luna la volesse avvelenare. È forte, serena e incredibilmente lucida. Vuole tornare subito a lavorare. Ridge e Taylor, commossi, ringraziano Finn per averla salvata.

R.J. è devastato dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella vita della famiglia.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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