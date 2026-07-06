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ANTICIPAZIONI06 luglio 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 13 al 19 luglio, Carter suggerisce una collaborazione fra Hope for the future e Brooke's Bedroom per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie.

Will e Katie pranzano insieme, ma il ragazzo è preoccupato per il fatto che Bill stia cercando di riconquistare la madre. Pur amando e rispettando suo padre, Will non ne approva la spietatezza in affari e il correre continuamente dietro alle donne per poi spezzarne il cuore.

Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas della sua condizione. Ridge non accetta la diagnosi e soprattutto il fatto che Taylor non si sia sottoposta a ulteriori visite specialistiche.

Una scena di Beautiful
Una scena di Beautiful

Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la futura consuocera poiché è la madre di Paris. Intanto, Steffy parla di Taylor con Brooke, spiegando quanto sia importante averla di nuovo vicina alla famiglia.

Katie incoraggia il figlio Will a fare uno stage alla Forrester Creations.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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