Beautiful, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 13 al 19 luglio, Carter suggerisce una collaborazione fra Hope for the future e Brooke's Bedroom per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie.
Will e Katie pranzano insieme, ma il ragazzo è preoccupato per il fatto che Bill stia cercando di riconquistare la madre. Pur amando e rispettando suo padre, Will non ne approva la spietatezza in affari e il correre continuamente dietro alle donne per poi spezzarne il cuore.
Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas della sua condizione. Ridge non accetta la diagnosi e soprattutto il fatto che Taylor non si sia sottoposta a ulteriori visite specialistiche.
Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la futura consuocera poiché è la madre di Paris. Intanto, Steffy parla di Taylor con Brooke, spiegando quanto sia importante averla di nuovo vicina alla famiglia.
Katie incoraggia il figlio Will a fare uno stage alla Forrester Creations.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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