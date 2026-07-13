Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 luglio

Nelle trame della settimana dal 20 al 26 luglio , Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato , una condizione legata a un forte stress emotivo. Taylor rifiuta immediatamente la diagnosi, considerandola assurda e poco credibile. Ridge e Li parlano della salute di Taylor. Ridge vuole che lei veda un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto, specialmente con Brooke e con i proprio figli. Li incoraggia Ridge a rispettare il volere della donna, nonostante lui si senta a disagio a nascondere la verità a Brooke.



Hope e Carter si ritrovano finalmente a confessarsi i sentimenti che da tempo covavano in silenzio. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua forza, la sua sensibilità e la capacità di ispirare chi le sta accanto.



Nel frattempo, Steffy e Finn vivono un momento di grande serenità familiare. I due ripercorrono le prove che hanno affrontato insieme, dagli attacchi di Sheila alle crisi che hanno minacciato il loro matrimonio, riconoscendo come ogni ostacolo abbia rafforzato il loro legame.

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