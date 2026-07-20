Beautiful, le trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto, in un momento di grande fragilità emotiva, i legami del passato tornano a riaffiorare tra le famiglie Forrester, Logan e Spencer. Liam, tormentato dai rimpianti e dai ricordi della vita costruita con Hope, si chiede se abbiano rinunciato troppo presto al loro amore. Liam apre il suo cuore a Hope e le propone di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Hope, sorpresa e combattuta, riconosce l'importanza del loro legame, ma teme di rivivere le stesse sofferenze del passato.



Nel frattempo, Steffy è profondamente in pensiero per la madre Taylor anche se ignora che la ragione del suo stato depressivo è che le è stata appena diagnosticata la sindrome del cuore spezzato.