Beautiful, le trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 27 luglio al 2 agosto, in un momento di grande fragilità emotiva, i legami del passato tornano a riaffiorare tra le famiglie Forrester, Logan e Spencer. Liam, tormentato dai rimpianti e dai ricordi della vita costruita con Hope, si chiede se abbiano rinunciato troppo presto al loro amore. Liam apre il suo cuore a Hope e le propone di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Hope, sorpresa e combattuta, riconosce l'importanza del loro legame, ma teme di rivivere le stesse sofferenze del passato.
Nel frattempo, Steffy è profondamente in pensiero per la madre Taylor anche se ignora che la ragione del suo stato depressivo è che le è stata appena diagnosticata la sindrome del cuore spezzato.
Brooke è sempre più preoccupata dalla quantità di tempo che Ridge trascorre con Taylor e a Eric confessa di trovare Taylor particolarmente bisognosa di affetto temendo che stia cercando di riavvicinarsi a Ridge, nonostante la promessa di non farlo.
Nel frattempo, Taylor continua a nascondere a quasi tutti la sua sindrome del cuore spezzato; solo Ridge e Li conoscono la verità. Per aiutarla, Ridge organizza un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale.
Hope e Carter si baciano, ironizzando su come entrambi non volessero avere relazioni in ambito di lavoro e decidono di mantenere la cosa segreta. Steffy entra all'improvviso e nota il loro nervosismo, ma pensa che sia dovuto all'ennesimo tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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