Beautiful, le trame della settimana dal 3 al 9 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 3 al 9 agosto, Taylor confessa a Steffy di aver creduto di essere affetta da insufficienza cardiaca. Taylor ammette di essersi sentita fragile e segnata dal passato, soprattutto a causa del dolore mai superato per la perdita di Phoebe.

Ridge è stato molto presente e protettivo nei confronti di Taylor: la ha convinta a farsi curare e a partecipare con lui a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra. Durante questa esperienza, i due hanno condiviso il rituale chiamato Yab-Yum, una posizione meditativa molto intima.



Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera bonariamente Ridge per non averla informata che sua madre pensava di morire. Poi scherzano sul riallineamento dei chakra grazie alla guaritrice Shandra e alle posizioni dello Yab-Yum durante le quali Brooke ha sorpreso avvinghiati Ridge e Taylor.