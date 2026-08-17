Beautiful, le trame della settimana dal 24 al 30 agosto

Intanto, Will inizia il suo stage in azienda e Brooke incoraggia la figlia a concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Deacon, parlando con Sheila, esprime preoccupazione per la fragilità di Hope, temendo che Steffy stia usando il lavoro per vendicarsi del bacio che Hope ha dato a Finn.



Carter porta Ivy ed Electra da Steffy per convincerla a riattivare la linea di gioielli, ma Steffy rifiuta. Furioso, Carter è convinto che Steffy sia influenzata dai suoi trascorsi personali con Ivy, entrambe innamorate di Liam, e che agisca per pura antipatia anche contro Hope.

Nel frattempo, Will parla con Brooke e Hope del suo stage. Le due donne lo mettono in guardia contro l’ostilità di Steffy verso i Logan, ma il giovane si mostra sicuro di sé.



Mentre Steffy e Ridge monitorano preoccupati il calo delle vendite, Carter presenta una visione ambiziosa per il futuro della Forrester Creations. Rifiutandosi di limitarsi a difendere la linea di Hope, propone di trasformare l’azienda in un colosso del lusso globale attraverso fusioni e acquisizioni strategiche, includendo profumi, pelletteria e gioielli. Secondo Carter, il rilancio dei gioielli con Ivy sarebbe solo il primo passo di questa trasformazione radicale. Hope accoglie entusiasta la visione di Carter, vedendola come un’opportunità di riscatto per sé e per l’azienda.

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