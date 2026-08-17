Beautiful, le trame della settimana dal 24 al 30 agosto

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 24 al 30 agosto, la pressione sul futuro della linea “Hope for the Future” diventa insostenibile. Steffy minaccia di chiudere la collezione se i risultati di vendita non miglioreranno drasticamente. Carter difende Hope, sostenendo che la linea sia fondamentale per attrarre un pubblico giovane, la futura base dei clienti.
Intanto, Will inizia il suo stage in azienda e Brooke incoraggia la figlia a concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Deacon, parlando con Sheila, esprime preoccupazione per la fragilità di Hope, temendo che Steffy stia usando il lavoro per vendicarsi del bacio che Hope ha dato a Finn.
Carter porta Ivy ed Electra da Steffy per convincerla a riattivare la linea di gioielli, ma Steffy rifiuta. Furioso, Carter è convinto che Steffy sia influenzata dai suoi trascorsi personali con Ivy, entrambe innamorate di Liam, e che agisca per pura antipatia anche contro Hope.
Nel frattempo, Will parla con Brooke e Hope del suo stage. Le due donne lo mettono in guardia contro l’ostilità di Steffy verso i Logan, ma il giovane si mostra sicuro di sé.
Mentre Steffy e Ridge monitorano preoccupati il calo delle vendite, Carter presenta una visione ambiziosa per il futuro della Forrester Creations. Rifiutandosi di limitarsi a difendere la linea di Hope, propone di trasformare l’azienda in un colosso del lusso globale attraverso fusioni e acquisizioni strategiche, includendo profumi, pelletteria e gioielli. Secondo Carter, il rilancio dei gioielli con Ivy sarebbe solo il primo passo di questa trasformazione radicale. Hope accoglie entusiasta la visione di Carter, vedendola come un’opportunità di riscatto per sé e per l’azienda.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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