Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 20 settembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 14 al 20 settembre, Hope racconta a Zende il motivo per cui Steffy l'ha licenziata e ha deciso di eliminare la sua linea.
Alla Forrester Creations, Ridge, Steffy e Katie si confrontano sulla strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea.
Taylor dice a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e questo la porta a Ridge, con il quale ha e avrà sempre un legame fortissimo.
Steffy dice al padre che è felice di saperlo dalla sua parte anche quando Brooke difende Hope.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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