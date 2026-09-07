Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 20 settembre

Nelle trame della settimana dal 14 al 20 settembre , Hope racconta a Zende il motivo per cui Steffy l'ha licenziata e ha deciso di eliminare la sua linea. Alla Forrester Creations, Ridge, Steffy e Katie si confrontano sulla strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea.



Taylor dice a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e questo la porta a Ridge, con il quale ha e avrà sempre un legame fortissimo.



Steffy dice al padre che è felice di saperlo dalla sua parte anche quando Brooke difende Hope.



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