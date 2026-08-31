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ANTICIPAZIONI31 agosto 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 7 al 13 settembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 7 al 13 settembre, Hope è sconvolta dopo essere stata licenziata da Stefy, che l’ha accusata di aver nuovamente superato il limite nel suo rapporto con Finn.

A casa di Brooke, Hope le racconta la vera versione dei fatti: stava preparando una sorpresa romantica per Carter e aveva indossato della lingerie, convinta che fosse lui la persona entrata nell’ufficio.

Laneya Grace (Electra), Lawrence Saint-Victor (Carter) , Jacqueline Macinnes Wood (Stedy) in una scena di Beautiful
Laneya Grace (Electra), Lawrence Saint-Victor (Carter) , Jacqueline Macinnes Wood (Stedy) in una scena di Beautiful

Nel frattempo, Brooke affronta Ridge e lo accusa di aver assecondato la decisione di Stefy di allontanare Hope, senza darle la possibilità di spiegarsi.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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