Beautiful, le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 21 al 27 settembre, dopo il licenziamento di Hope, le tensioni alla Forrester Creations continuano ad aumentare. Eric si dice profondamente contrario alla decisione di Ridge e di Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza, mentre Steffy ribadisce che il suo comportamento con Finn ha reso inevitabile l'allontanamento.
Zende prova a difendere il valore della linea e a far riflettere la famiglia, ma trova un muro invalicabile. Intanto Hope, ancora sconvolta, riceve il pieno sostegno di Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia.
Lavorando su alcune questioni societarie che riguardano le tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter ha scoperto un'opportunità inattesa: modificando l'assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all'insaputa degli amministratori delegati.
La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno. Mentre Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea Hope for the Future, Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendere tempo per riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica.
Nel frattempo, Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull'incidente che ha provocato il licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi e si chiede se quanto accaduto possa essere stato davvero un malinteso. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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