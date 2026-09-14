Beautiful, le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 21 al 27 settembre, dopo il licenziamento di Hope, le tensioni alla Forrester Creations continuano ad aumentare. Eric si dice profondamente contrario alla decisione di Ridge e di Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza, mentre Steffy ribadisce che il suo comportamento con Finn ha reso inevitabile l'allontanamento.



Zende prova a difendere il valore della linea e a far riflettere la famiglia, ma trova un muro invalicabile. Intanto Hope, ancora sconvolta, riceve il pieno sostegno di Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia.



Lavorando su alcune questioni societarie che riguardano le tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter ha scoperto un'opportunità inattesa: modificando l'assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all'insaputa degli amministratori delegati.