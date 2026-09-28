Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Beautiful
ANTICIPAZIONI28 settembre 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
Condividi:

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 5 all'11 ottobre, Ridge analizza con l'avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations.

Ridge è travolto dal dolore e dall'incredulità; Brooke, pur condannando l'azione, tenta di ricordare a Ridge che tutto è scaturito dall'ingiusta reazione di Steffy all'incidente con Finn nell'ufficio stilisti che ha portato al licenziamento della figlia.

Katherine Kelly Lang (Brooke) e Annika Noelle (Hope) in una scena di Beautiful
Katherine Kelly Lang (Brooke) e Annika Noelle (Hope) in una scena di Beautiful


Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un'ultima possibilità: rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile della situazione, e ricominciare come se nulla fosse accaduto. Carter, però, rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia.

Carter è sconvolto dopo il duro confronto con Ridge, che ha scoperto il piano suo e di Hope per prendere il controllo della Forrester Creations. Ridge, deciso a difendere l'azienda, si prepara a reagire anche sul piano legale.

Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore e migliore amico, Ridge licenzia Carter, mentre Steffy cerca di comprendere come un uomo sempre leale abbia potuto spingersi a tanto.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto