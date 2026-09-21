Beautiful, le trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l'arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma la pressione di Taylor e Steffy lo portano a firmare.



Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l'amicizia con Ridge e il dovere verso l'azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati.



Al "Giardino", l'intesa tra Will ed Electra cresce. Lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles.