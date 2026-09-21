Beautiful, le trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l'arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma la pressione di Taylor e Steffy lo portano a firmare.
Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l'amicizia con Ridge e il dovere verso l'azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati.
Al "Giardino", l'intesa tra Will ed Electra cresce. Lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles.
Brooke entra in ufficio e spezza l'illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che la "ristrutturazione" nasconde un colpo di mano. Ridge respinge l'accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali.
Quest'ultimo vuole prendere provvedimenti per evitare di perdere il controllo della Forrester. Si rivolge quindi a Justin Barber, uno dei migliori avvocati della città, al quale chiede di esaminare i documenti di un nuovo assetto societario.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.