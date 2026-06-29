Beautiful, le trame della settimana dal 6 al 12 luglio

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 6 al 12 luglio, Steffy trova sua madre Taylor in lacrime e si allarma immediatamente. Taylor minimizza, ma dietro quell'emozione si nasconde un segreto terribile: si è recata da un medico in Europa e ha scoperto di avere un'insufficienza cardiaca terminale.



La routine quotidiana alla casa sulla scogliera è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy, interrotti solo dai reciproci impegni lavorativi e dal desiderio di Steffy di trascorrere più tempo con Taylor.



Alla Forrester Creations, Brooke è sommersa dalle richieste di interviste grazie al successo travolgente della linea Bedroom, ma la sua preoccupazione principale resta Hope: la incalza sui suoi sentimenti per Finn, ricevendo rassicurazioni che faticano a convincerla del tutto.



Intanto, Katie tenta di convincere Will a considerare un futuro lavorativo nell'azienda di famiglia dei Forrester, scontrandosi con la naturale inclinazione del ragazzo verso la Spencer Publications.



A villa Spencer, Liam sprona Bill a fare chiarezza nel suo cuore, sottolineando come Katie sia sempre stata il suo porto sicuro.



Mentre alla Forrester, Hope si preoccupa che il ritorno di Taylor possa sconvolgere l'equilibrio tra Brooke e Ridge.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google