Beautiful, le trame della settimana dal 25 al 31 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 25 al 31 maggio, le famiglie Forrester e Spencer sono a un punto di rottura drammatico. Segreti inconfessabili e ritorni inaspettati rimescolano le carte del destino. La notizia dell'arresto di Poppy scuote Brooke e Hope. La donna è accusata del duplice omicidio di Tom Starr e di Hollis, dopo il ritrovamento di prove schiaccianti nel suo appartamento, tra cui lo zaino di Tom contenente lettere rivelatrici e sostanze illecite.

La scoperta più dolorosa riguarda però la paternità di Luna. Bill non è il suo vero padre biologico. In un momento di totale smarrimento emotivo e di confusione, Luna cerca conforto in Bill, arrivando a baciarlo impulsivamente. Sebbene sorpreso, Bill chiarisce immediatamente quanto quel gesto sia assolutamente fuori luogo, pur confermando alla ragazza la sua totale protezione e il desiderio di continuare a considerarla parte della famiglia.



Finn confessa a Steffy che Hope lo ha baciato alla festa per celebrare i successi di Brooke's Bedroom, sostenendo con fermezza e candore di non averla incoraggiata. La moglie, però, reagisce con rabbia, accusandolo di non aver rispettato i suoi avvertimenti e di aver favorito una situazione pericolosa per il loro matrimonio, esattamente come è già accaduto con Sheila.

Hope racconta quanto è successo a Brooke, ammettendo di essere stata sopraffatta da sentimenti che cercava di reprimere. Complice l'alcol e il clima della festa, ha agito in modo impulsivo, senza considerare le conseguenze. Brooke, pur comprensiva, è molto preoccupata e teme che la figlia stia perdendo il controllo, ripetendo errori del passato e sviluppando un'ossessione per Finn. Nel frattempo, Ridge e Taylor si ritrovano e discutono sia della famiglia sia delle decisioni aziendali alla Forrester Creations. Taylor esprime dubbi sulle scelte di Ridge, soprattutto riguardo al ruolo di Brooke.



Finn ha raccontato alla moglie di essere stato baciato da Hope. Steffy è amareggiata: aveva detto a Finn di starle lontano e lui non le ha dato ascolto. Nonostante lo ami e non metta in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, Steffy gli dice di aver bisogno di allontanarsi per un po'.

Brooke, venuta a sapere dalla figlia del bacio, è preoccupata delle conseguenze che questo potrebbe avere, visti i trascorsi turbolenti tra i Logan e i Forrester e il fatto che Hope e Steffy, già in passato, si sono contese lo stesso uomo. Teme che la figlia non riesca a controllare i suoi sentimenti per Finn. Hope si assume le proprie responsabilità ed è sicura che un episodio del genere non si ripeterà mai più.

Ridge è contento di sapere che Taylor ha deciso di restare a Los Angeles. La donna dice di farlo per se stessa, ma anche perché sente che, in questo momento, Steffy abbia bisogno di avere qualcuno su cui contare. Ridge non capisce perché la figlia si senta in minoranza in azienda.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.