Beautiful, le trame della settimana dall'8 al 14 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dall'8 al 14 giugno, Steffy viene rapita da Luna, che la tiene prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con Poppy.

Luna si giustifica dicendo che Steffy ha scoperto il suo segreto e non poteva lasciarla libera. Steffy cerca di farsi aiutare, ma Luna la lascia sola convinta che nessuno la troverà, mentre l’edificio sta per essere demolito.

Nel frattempo Finn si accorge della scomparsa di Steffy: non si presenta a un appuntamento e non risponde al telefono. Ridge e R.J. sono preoccupati ma pensano inizialmente che abbia solo bisogno di spazio dopo la crisi con Finn. Finn però trova il telefono di Steffy a casa di Bill e questo lo allarma sempre di più.