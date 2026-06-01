Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno durante i prossimi episodi di Racconto di una notte , la serie televisiva turca di Canale 5 . Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45, il sabato alle 14.15, la domenica alle 15.00 e in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Racconto di una notte: le trame dall'8 al 14 giugno

Mahir cerca di portare via Canfeza dalla villa di Selim, ma lei rifiuta di seguirlo per paura e viene costretta da Selim sotto minaccia contro la nonna. Mahir si allontana credendo di essere stato tradito, mentre Canfeza è disperata e protetta dal padre Kursat, che promette di difenderla.

Selim viene colpito durante un tentativo di fuga e finisce in ospedale in condizioni gravi. Mahir intanto scopre il tradimento di Orhan e viene reintegrato nelle forze dell’ordine, mentre cresce la rete di intrighi legata a Rasit.

Mahir e Canfeza si sposano, ma il loro rapporto resta freddo e conflittuale: lui la respinge e si allontana emotivamente. Selim sopravvive e organizza una vendetta contro Mahir, mentre la tensione alla villa aumenta con nuovi segreti e scontri familiari.

Canfeza cerca di riavvicinarsi a Mahir, ma i due litigano e lei decide più volte di andarsene, segnata da un rapporto sempre più fragile e da sospetti, minacce e manipolazioni familiari.

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