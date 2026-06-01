Racconto di una notte: le trame dall'8 al 14 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno durante i prossimi episodi di Racconto di una notte, la serie televisiva turca di Canale 5.
Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45, il sabato alle 14.15, la domenica alle 15.00 e in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Mahir cerca di portare via Canfeza dalla villa di Selim, ma lei rifiuta di seguirlo per paura e viene costretta da Selim sotto minaccia contro la nonna. Mahir si allontana credendo di essere stato tradito, mentre Canfeza è disperata e protetta dal padre Kursat, che promette di difenderla.
Selim viene colpito durante un tentativo di fuga e finisce in ospedale in condizioni gravi. Mahir intanto scopre il tradimento di Orhan e viene reintegrato nelle forze dell’ordine, mentre cresce la rete di intrighi legata a Rasit.
Mahir e Canfeza si sposano, ma il loro rapporto resta freddo e conflittuale: lui la respinge e si allontana emotivamente. Selim sopravvive e organizza una vendetta contro Mahir, mentre la tensione alla villa aumenta con nuovi segreti e scontri familiari.
Canfeza cerca di riavvicinarsi a Mahir, ma i due litigano e lei decide più volte di andarsene, segnata da un rapporto sempre più fragile e da sospetti, minacce e manipolazioni familiari.
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