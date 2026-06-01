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Racconto di una notte

SERIE TV01 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 2 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda martedì 2 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di martedì 2 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 2 giugno

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Rasit, per accontentare Selim che lo pressa affinché impedisca il matrimonio, tende una trappola a Mahir facendogli arrivare, tramite Salih, una soffiata su Orhan.

Mahir non esita e, nonostante sia il giorno delle nozze, si precipita con Salih nel luogo indicato.

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