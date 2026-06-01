Nella nuova puntata di martedì 2 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Rasit, per accontentare Selim che lo pressa affinché impedisca il matrimonio, tende una trappola a Mahir facendogli arrivare, tramite Salih, una soffiata su Orhan.
Mahir non esita e, nonostante sia il giorno delle nozze, si precipita con Salih nel luogo indicato.
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