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La promessa

SOAP01 giugno 2026

La Promessa, le trame della settimana dall'8 al 14 giugno

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'8 al 14 giugno
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dall'8 al 14 giugno?

La Promessa, le trame dall'8 al 14 giugno

Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena de La Promessa
Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena de La Promessa

La situazione di Rafaela inizia a migliorare grazie al dottor Guillen. Catalina e Adriano, mantengono la loro decisione di non cedere alle minacce del barone de Valladares.

Manuel, Enora e Tono celebrano il successo del loro motore e discutono del prossimo progetto. Enora si accorge che Manuel è ancora innamorato di Jana. Santos confessa a Ricardo che sua madre, Ana, lo ha usato per fargli del male.

Leocadia rifiuta la proposta di Lorenzo di sposare Angela. Ricardo dice a Pia che Santos è arrabbiato con lei, mentre Curro le dichiara la sua gratitudine.

Il barone de Valladares si presenta a palazzo, e Catalina lo accusa di essere il responsabile del fatto che nessun medico sia venuto a visitare la figlia. Lorenzo rimprovera in malo modo Curro ma interviene Teresa e sedare la situazione.

Lorenzo ordina a Cristobal di licenziare Curro ma lui si rifiuta. Nel frattempo, Martina litiga con Catalina. Don Pedro comunica a Manuel che il motore funziona alla perfezione.

Curro rivela ad Angela i suoi sospetti su Lorenzo.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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