La Promessa, le trame della settimana dall'8 al 14 giugno

La situazione di Rafaela inizia a migliorare grazie al dottor Guillen. Catalina e Adriano, mantengono la loro decisione di non cedere alle minacce del barone de Valladares.

Manuel, Enora e Tono celebrano il successo del loro motore e discutono del prossimo progetto. Enora si accorge che Manuel è ancora innamorato di Jana. Santos confessa a Ricardo che sua madre, Ana, lo ha usato per fargli del male.

Leocadia rifiuta la proposta di Lorenzo di sposare Angela. Ricardo dice a Pia che Santos è arrabbiato con lei, mentre Curro le dichiara la sua gratitudine.

Il barone de Valladares si presenta a palazzo, e Catalina lo accusa di essere il responsabile del fatto che nessun medico sia venuto a visitare la figlia. Lorenzo rimprovera in malo modo Curro ma interviene Teresa e sedare la situazione.

Lorenzo ordina a Cristobal di licenziare Curro ma lui si rifiuta. Nel frattempo, Martina litiga con Catalina. Don Pedro comunica a Manuel che il motore funziona alla perfezione.

Curro rivela ad Angela i suoi sospetti su Lorenzo.

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