Beautiful, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 1 a domenica 7 giugno, Steffy assiste a un bacio tra Bill e Luna e resta sconvolta.

Mentre emergono nuovi dubbi sulla paternità di Luna, i rapporti familiari sono in crisi.

La situazione si complica anche sul fronte sentimentale: il bacio tra Hope e Finn riaccende la crisi tra Finn e Steffy, alimentando tensioni, accuse e incomprensioni tra le famiglie Logan e Forrester, fino a mettere seriamente in discussione il matrimonio.

Intanto la vicenda prende una svolta drammatica: Steffy viene rapita e rinchiusa in una gabbia da Luna, che la tiene prigioniera e le rivela segreti scioccanti, mentre all’esterno cresce la preoccupazione per la sua scomparsa improvvisa e misteriosa.