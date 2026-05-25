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Forbidden Fruit

SERIE TV25 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 26 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 26 maggio dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 maggio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit scopre che Erim ha venduto la sua chitarra per aiutarlo economicamente, dopo aver trovato del denaro nel cappotto del ragazzo.

Nel frattempo, Lila riceve il suo primo stipendio e decide di offrire una cena a Halit, Erim e Zehra.

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