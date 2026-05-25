La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 26 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit scopre che Erim ha venduto la sua chitarra per aiutarlo economicamente, dopo aver trovato del denaro nel cappotto del ragazzo.
Nel frattempo, Lila riceve il suo primo stipendio e decide di offrire una cena a Halit, Erim e Zehra.
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