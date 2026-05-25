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Racconto di una notte

SERIE TV25 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 26 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda martedì 26 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di martedì 26 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 26 maggio

Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Con l’aiuto di Salih, Mahir riesce a organizzare il piano per la fuga e ottiene passaporto e biglietto aereo per Sila.

Nel frattempo, Rasit tiene ancora Kursat prigioniero, ingannando Ezra e facendole credere che il figlio sia fuggito nei Paesi Bassi.

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