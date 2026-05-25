Nella nuova puntata di martedì 26 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Con l’aiuto di Salih, Mahir riesce a organizzare il piano per la fuga e ottiene passaporto e biglietto aereo per Sila.
Nel frattempo, Rasit tiene ancora Kursat prigioniero, ingannando Ezra e facendole credere che il figlio sia fuggito nei Paesi Bassi.
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