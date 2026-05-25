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Forbidden Fruit

SERIE TV25 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 al 7 giugno durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Sevval Sam (Ender) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Forbidden Fruit 3: le trame dall'1 al 7 giugno

Con l'aiuto di Asuman, Halit cerca di riconquistare Yildiz invitandola al ricevimento nella sua nuova villa, lì le regala una collana e le fa una proposta pubblica.

Durante i festeggiamenti per la proposta di matrimonio, dei finti poliziotti irrompono alla festa incastrando e rapendo Zehra. Kerim riesce a salvarla, spingendo Ender ad accusare Sahika del complotto.

Sahika racconta a Kaya il segreto sulle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio. Mentre Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza una festa a tema per il compleanno di Caner.

Ender incolpa Sahika di aver causato il litigio tra lei e Kaya e propone di trovare un'intesa tra loro. Al compleanno di Caner, sapendo di essere ascoltata da Sahika, dice al fratello che anche Kerim festeggia gli anni nello stesso giorno e che quindi sarebbe opportuno preparargli un regalo.

In realtà si tratta di un piano studiato nei minimi dettaglio per lasciare Sahika in una situazione imbarazzante. La ragazza, infatti, venuta a conoscenza della notizia organizza una festa a sorpresa invitando anche alcuni dirigenti della società.

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