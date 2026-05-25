Forbidden Fruit 3: le trame dall'1 al 7 giugno

Con l'aiuto di Asuman, Halit cerca di riconquistare Yildiz invitandola al ricevimento nella sua nuova villa, lì le regala una collana e le fa una proposta pubblica.



Durante i festeggiamenti per la proposta di matrimonio, dei finti poliziotti irrompono alla festa incastrando e rapendo Zehra. Kerim riesce a salvarla, spingendo Ender ad accusare Sahika del complotto.



Sahika racconta a Kaya il segreto sulle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio. Mentre Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza una festa a tema per il compleanno di Caner.



Ender incolpa Sahika di aver causato il litigio tra lei e Kaya e propone di trovare un'intesa tra loro. Al compleanno di Caner, sapendo di essere ascoltata da Sahika, dice al fratello che anche Kerim festeggia gli anni nello stesso giorno e che quindi sarebbe opportuno preparargli un regalo.

In realtà si tratta di un piano studiato nei minimi dettaglio per lasciare Sahika in una situazione imbarazzante. La ragazza, infatti, venuta a conoscenza della notizia organizza una festa a sorpresa invitando anche alcuni dirigenti della società.

