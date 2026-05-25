Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 al 7 giugno durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Con l'aiuto di Asuman, Halit cerca di riconquistare Yildiz invitandola al ricevimento nella sua nuova villa, lì le regala una collana e le fa una proposta pubblica.
Durante i festeggiamenti per la proposta di matrimonio, dei finti poliziotti irrompono alla festa incastrando e rapendo Zehra. Kerim riesce a salvarla, spingendo Ender ad accusare Sahika del complotto.
Sahika racconta a Kaya il segreto sulle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio. Mentre Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti, Yildiz organizza una festa a tema per il compleanno di Caner.
Ender incolpa Sahika di aver causato il litigio tra lei e Kaya e propone di trovare un'intesa tra loro. Al compleanno di Caner, sapendo di essere ascoltata da Sahika, dice al fratello che anche Kerim festeggia gli anni nello stesso giorno e che quindi sarebbe opportuno preparargli un regalo.
In realtà si tratta di un piano studiato nei minimi dettaglio per lasciare Sahika in una situazione imbarazzante. La ragazza, infatti, venuta a conoscenza della notizia organizza una festa a sorpresa invitando anche alcuni dirigenti della società.
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