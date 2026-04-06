La Promessa, le trame della settimana dal 13 al 19 aprile

Daniel Schroeder (Padre Samuel) e Sara Molina (Maria) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 13 a domenica 19 aprile de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 13 al 19 aprile

Catalina e donna Pia mettono in atto un piano per far sì che che Emilia non se ne vada dalla Promessa. Nessuno sembra poter impedire la scomunica di Samuel e Maria incolpa donna Petra dell'accaduto davanti a tutti.



Simona si confronta nuovamente con Tono, il quale si rifiuta ancora una volta di essere sincero. Nel mentre, Martina è sempre più preoccupata per l'evidente complicità tra Jacobo e Lisandro.



Lorenzo usa dei trucchi per destabilizzare e ingannare Eugenia, con l'intento di farla sembrare fuori di senno.



Petra nega le accuse di essere la responsabile della possibile scomunica di padre Samuel.



Catalina confessa a suo marito di aver finto la propria malattia con lo scopo che Emilia rimanesse a La Promessa.



Pia confida a Curro di aver fatto una scoperta sulla morte di sua sorella.



Nessuno si fida del presunto cambiamento di donna Petra, al punto che Maria Fernandez non smette di accusarla di quanto sta accadendo a padre Samuel.



La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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