Sara Molina (Maria) e Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 7 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 7 aprile

Nella puntata di martedì 7 aprile, Teresa racconta a Romulo e Petra dello stato alterato in cui ha trovato Eugenia, la quale ha minacciato con un tagliacarte il capitano.

Vera confida a Pia e Teresa le sue preoccupazioni per il regalo ricevuto da Lope, ma Pia la tranquillizza. Angela, invece, prova della gelosia vedendo Curro e Martina parlare in modo affettuoso.

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