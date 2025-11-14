La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 14 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Mentre Doruk ascolta la chiamata tra Piril e Munir, Bahar, incapace di dormire, scende in soggiorno, dove incontra Piril e hanno un nuovo chiarimento.
Nel frattempo, Ceyda riflette sul sospetto di Kamil che Yeliz fosse una truffatrice e decide di vendicarsi.
