SERIE TV14 novembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 14 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 14 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 14 novembre

Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Mentre Doruk ascolta la chiamata tra Piril e Munir, Bahar, incapace di dormire, scende in soggiorno, dove incontra Piril e hanno un nuovo chiarimento.

Nel frattempo, Ceyda riflette sul sospetto di Kamil che Yeliz fosse una truffatrice e decide di vendicarsi.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

