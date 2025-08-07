Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 7 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama del 7 agosto

All'uscita dell'ospedale, Tahir propone a Farah di andare a casa sua per sicurezza. La donna sembra indecisa, ma quando vede Tahir affrontare alcuni uomini di Ali Galip pronti a rapirla, accetta il suo invito. Sulla strada, però, deve fermarsi a casa per prendere il necessario per Kerim ed è lì che due agenti di polizia la fermano e l'arrestano con l'accusa di essere un'immigrata clandestina. Tahir si mette subito in moto per trovare un modo per far uscire Farah di prigione, ma non sa che è stato proprio Mehmet a far arrestare la donna per metterle pressione e convincerla a testimoniare per l'omicidio di Alperen. Mehmet è convinto che in un paio d'ore e sotto minaccia di essere rimpatriata, Farah si deciderà a parlare, ma inaspettatamente arriva un altro ordine. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

