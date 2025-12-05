La nuova puntata di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah: la trama del 5 dicembre

Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia.

Farah, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due.

L'uomo sta lavorando su più fronti, anche per mettere Farah e il bambino al sicuro, e contatta persino un rivale del padre adottivo per allearsi con lui. Nel corso delle sue ricerche, scopre che Yasemin ha detto alla polizia che la donna che si è gettata fuori dall'auto in corsa è Farah.

Tahir cerca di spingere Farah a confessare, ma la ragazza continua a far finta di niente, così lui si ritrova costretto a dirle che ha assistito in diretta alla sua telefonata con Mehmet.

Farah cerca di fargli capire che è costretta a rilasciare una testimonianza, altrimenti la rimpatrieranno in Iran, ma Tahir non ascolta ragioni e le dice di andarsene per la sua strada.

Vera e Bade vorrebbero convincere Kaan ad andare all'estero, ma il ragazzo non intende assecondare questo suggerimento.

Vera decide di affrontare Farah, proponendole un aiuto concreto per il suo futuro in cambio del suo silenzio.

Farah è molto confusa e, mentre passeggia per strada, viene fermata da Tahir che le chiede di salire in macchina perché ha bisogno di parlarle.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE