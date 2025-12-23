La nuova puntata di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda martedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Mehmet si ritira dal caso relativo all'omicidio di Alperen. Attraverso un flashback, scopriamo che l'assassino del ragazzo è Ilyas.

Farah e Tahir portano Kerim in ospedale per una visita di controllo. Mehmet ne approfitta e si presenta all'ospedale con Sadullah Kara, che, da un flashback, scopriamo essere stato un vero tormento per Tahir ai tempi del riformatorio, tanto che poi Tahir ha attentato alla sua vita.

Mehmet riesce nel suo intento di risvegliare sentimenti negativi in Tahir, che attacca Sadullah e per poco non lo uccide. L'uomo si difende e spara un colpo di pistola che finisce per colpire la tuta da astronauta di Kerim, il quale rimane illeso.

Farah, sconvolta, allontana Tahir. L'uomo allora sale in macchina e scappa, inseguito da Mehmet. Intanto, Gonul e Kaan si sposano.

Tahir, sconvolto dopo l'incontro con Sadullah, si rifugia in una vecchia casa abbandonata, un luogo per lui familiare. È deciso a mettere fine alla sua vita, ma arriva Mehmet e riesce a fermarlo.

Due settimane dopo, Farah riceve una visita dai funzionari dell'Ufficio Immigrazione, che le fanno domande sul suo matrimonio. Temendo di essere stata scoperta, la donna chiama Bade per un consulto. Viene stabilito che Farah si trasferirà da Tahir e che, nel caso di una seconda visita da parte dei funzionari, i due dovranno essere convincenti come marito e moglie, altrimenti Farah potrebbe rischiare il rimpatrio.

Tahir si comporta in modo distaccato e, durante una riunione con i capi delle principali famiglie criminali, agisce per conto di Ali Galip, punendo uno dei capifamiglia per un errore commesso. La stretta della polizia contro le attività illegali dà i suoi risultati e Mehmet viene insignito di una medaglia per le operazioni svolte. Tenta di riappacificarsi con Bade.

