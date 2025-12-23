Vittorio Sgarbi dopo la perizia: "La scelta del giudice riconosce ogni mia capacità"

A Dentro la notizia vengono riportate le parole di Vittorio Sgarbi dopo la decisione del Tribunale di Roma che avrebbe escluso la necessità di un amministratore di sostegno come richiesto dalla figlia Evelina Sgarbi.

Il giudice avrebbe disposto una perizia medica per valutare la sua capacità "di comprendere e valutare il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche delle decisioni di particolare complessità e rilevanza".

Il critico d’arte spiega: "La scelta del giudice riconosce ogni mia ordinaria capacità ed il valido sostegno affettivo della mia compagna e di mia sorella che mi sono state presenti e vicine quali valido e caldo supporto".

Sgarbi, però, esprime perplessità sulla decisione di affidare a un perito la valutazione delle sue condizioni per gli atti più rilevanti: "Resto ottimista, ma trovo esagerato lo scrupolo del giudice di rimettere la valutazione a un perito nominato dal tribunale, seppur limitatamente ad atti personalissimi o di straordinaria amministrazione".