LA PUNTATA19 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 19 gennaio in streaming

La puntata del 19 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 19 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 19 gennaio

Ceylin e Defne in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin e Defne in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz, Ceylin e Defne vanno a casa di Mert e Cinar per annunciare la morte di Metin.

Defne, arrabbiata, accusa Ilgaz di essere il responsabile della morte del padre per avergli dato l'ordine di accompagnare Kadir in centrale.

