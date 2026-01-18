La puntata integrale del 19 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz, Ceylin e Defne vanno a casa di Mert e Cinar per annunciare la morte di Metin.
Defne, arrabbiata, accusa Ilgaz di essere il responsabile della morte del padre per avergli dato l'ordine di accompagnare Kadir in centrale.