Io sono Farah, i nuovi episodi in onda prossimamente su Canale 5

In prima serata su Canale 5 ritorna Io sono Farah (titolo originale Adim Farah), la serie turca di grande successo con l'attrice Demet Özdemir.
Nuovi emozionanti episodi andranno in onda in prima visione assoluta prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
La serie, composta da due stagioni, è un adattamento di una serie argentina, La chica que limpia.
Scopriamo di seguito, la trama e il cast di Io sono Farah.
Farah è una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim. Il bambino deve vivere isolato perché il suo sistema immunitario è gravemente compromesso.
Nonostante una laurea in medicina, Farah lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da criminali, assiste a un omicidio: Kaan Akingi, durante un'accesa discussione, spara a un ragazzo e lo uccide.
Farah è testimone della scena e si offre di pulire la macchia di sangue dal pavimento pur di salvarsi la vita. Una volta terminato il suo compito, viene portata in macchina da Tahir, quello che sembra essere uno dei capi dell'organizzazione criminale.
Demet Özdemir, una delle attrici turche più amate e seguite dal pubblico italiano, è Farah. Gli spettatori di Canale 5 hanno conosciuto e apprezzato l'attrice in molte serie di successo come: Daydreamer, My home my destiny e La ragazza e l'ufficiale.
Engin Akyürek ricopre il ruolo di Tahir. Feyyaz Duman, attore noto per il ruolo di Arif Kara nella serie La forza di una donna, interpreta Behnam.
Nel cast di Io sono Farah troviamo anche Senan Kara che dà il volto a Vera. L'attrice ha interpretato Nermin nella serie My home my destiny.