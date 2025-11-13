Io sono Farah, i nuovi episodi in onda prossimamente su Canale 5

Scopriamo di seguito, la trama e il cast di Io sono Farah.

Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah, la trama della serie turca

Farah è una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim. Il bambino deve vivere isolato perché il suo sistema immunitario è gravemente compromesso.

Nonostante una laurea in medicina, Farah lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da criminali, assiste a un omicidio: Kaan Akingi, durante un'accesa discussione, spara a un ragazzo e lo uccide.

Farah è testimone della scena e si offre di pulire la macchia di sangue dal pavimento pur di salvarsi la vita. Una volta terminato il suo compito, viene portata in macchina da Tahir, quello che sembra essere uno dei capi dell'organizzazione criminale.

Io sono Farah, il cast

Demet Özdemir, una delle attrici turche più amate e seguite dal pubblico italiano, è Farah. Gli spettatori di Canale 5 hanno conosciuto e apprezzato l'attrice in molte serie di successo come: Daydreamer, My home my destiny e La ragazza e l'ufficiale.

Engin Akyürek ricopre il ruolo di Tahir. Feyyaz Duman, attore noto per il ruolo di Arif Kara nella serie La forza di una donna, interpreta Behnam.

Nel cast di Io sono Farah troviamo anche Senan Kara che dà il volto a Vera. L'attrice ha interpretato Nermin nella serie My home my destiny.

