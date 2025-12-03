Catalogo
SERIE03 dicembre 2025

Io sono Farah, dove eravamo rimasti

In attesa del ritorno di Io sono Farah dal 5 dicembre, ripercorriamo la trama delle ultime puntate andate in onda su Canale 5
Io sono Farah, la serie con protagonista l'attrice Demet Özdemir, torna su Canale 5 da venerdì 5 dicembre in prima serata.

In attesa delle nuove puntate, scopriamo come si era conclusa la storia di Farah e Tahir negli ultimi episodi della serie andati in onda su Canale 5 nell'estate 2025.

I primi 16 episodi di Io sono Farah sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, l'ultimo episodio della serie andato in onda.

Engin Akyurek (Tahir) in Io sono FarahEngin Akyurek (Tahir) in Io sono Farah

Io sono Farah, dove eravamo rimasti

Farah viene portata in un ospedale improvvisato dove trova diversi uomini di Tahir feriti gravemente e riesce a curarli.

Kaan si reca sotto casa di Semiha con l'intenzione di offrirle del denaro come risarcimento per la morte del figlio, ma viene fermato da Gonul.

Tahir confessa ad Ali Galip di aver disobbedito a un suo ordine. L'uomo, per punizione, viene consegnato alla famiglia Karaman, che lo picchia e tenta di ucciderlo.

Nel tentativo di proteggerla, Tahir convince Farah a trasferirsi da lui, ma la donna viene arrestata per essere un'immigrata clandestina.

Per scoprire come continua la storia di Farah non perdete le nuove puntate di Io sono Farah in onda venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5.

