La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 24 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa, dove Yildiz e Asuman la stanno attendendo con ansia. Nonostante il trauma legato all'esperienza vissuta, Zeynep cerca di distrarsi il più possibile e ritorna subito alla vita di tutti i giorni.

Lei ed Alihan vanno a vedere una casa in cui andare vivere insieme, ma Zeynep gli fa presente che finché ci sarà sua madre non potrà trasferirsi. Lui allora suggerisce che per aggirare questo problema dovrebbero sposarsi al più presto.

I due poi vanno a fare un pranzo romantico, ma Alihan riceve una telefonata dalla sua amica Elif e decide di invitarla ad unirsi a loro, cosa che indispettisce Zeynep. Quando arriva la ragazza, infatti, si intuisce che tra le due c'è una certa rivalità.

Nel frattempo, Asuman incontra Mustafa e gli comunica che è riuscita a vendere la casa. Lui allora le dice che, una volta ricevuto il denaro, se ne andrà via e lascerà in pace sia lei che le sue figlie.

