I primi 16 episodi di Io sono Farah , già andati in onda su Canale 5, sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity . Dopo la diretta tv, tutti gli episodi della serie saranno visibili su Mediaset Infinity.

Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah, anticipazioni del 5 dicembre

Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia.

Farah, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due.

L'uomo sta lavorando per mettere Farah e il bambino al sicuro, e contatta persino un rivale del padre adottivo per allearsi con lui.

