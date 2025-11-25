Io sono Farah, una delle serie turche più amate dal pubblico italiano, torna con nuovi episodi in prima visione assoluta su Canale 5.
Da venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5, andranno in onda i nuovi episodi della serie con protagonista l'attrice Demet Özdemir.
I primi 16 episodi di Io sono Farah, già andati in onda su Canale 5, sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity. Dopo la diretta tv, tutti gli episodi della serie saranno visibili su Mediaset Infinity.
Scopriamo di seguito, le anticipazioni dei nuovi episodi di Io sono Farah. ù
Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia.
Farah, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due.
L'uomo sta lavorando per mettere Farah e il bambino al sicuro, e contatta persino un rivale del padre adottivo per allearsi con lui.