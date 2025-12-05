Nella puntata di venerdì 12 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah accetta l'offerta di Vera.
Mehmet va a cena con Bade e si convince che la famiglia Akinci è implicata nell'omicidio di Alperen.
Farah decide di accettare l'offerta di Vera e il giorno dopo si presenta in casa sua.
Tahir cerca in ogni modo di convincere Farah a non fidarsi di Vera e Ali Galip, ma per la donna è l'unica opportunità per restare in Turchia.
Tahir propone a Farah di sposarlo, così potrà chiedere la cittadinanza.