Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di venerdì 12 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah accetta l'offerta di Vera.

Io sono Farah: cosa succede il 12 dicembre

Mehmet va a cena con Bade e si convince che la famiglia Akinci è implicata nell'omicidio di Alperen.

Farah decide di accettare l'offerta di Vera e il giorno dopo si presenta in casa sua.

Tahir cerca in ogni modo di convincere Farah a non fidarsi di Vera e Ali Galip, ma per la donna è l'unica opportunità per restare in Turchia.

Tahir propone a Farah di sposarlo, così potrà chiedere la cittadinanza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE