SERIE TV05 dicembre 2025

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda venerdì 12 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Demet Ozdemir in una scena di Io sono FarahDemet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di venerdì 12 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah accetta l'offerta di Vera.

Io sono Farah: cosa succede il 12 dicembre

Mehmet va a cena con Bade e si convince che la famiglia Akinci è implicata nell'omicidio di Alperen.

Farah decide di accettare l'offerta di Vera e il giorno dopo si presenta in casa sua.

Tahir cerca in ogni modo di convincere Farah a non fidarsi di Vera e Ali Galip, ma per la donna è l'unica opportunità per restare in Turchia.

Tahir propone a Farah di sposarlo, così potrà chiedere la cittadinanza.

