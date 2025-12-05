Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI05 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 6 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 6 dicembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Catalina e Alonso in una scena de La PromessaCatalina e Alonso in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 6 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 dicembre

Nella puntata di sabato 6 dicembre, per fare in modo che Maria possa assentarsi, Catalina parla con Romulo, chiedendogli la massima discrezione.

Alonso chiede a Catalina i suoi gioielli per saldare i debiti e lei glieli consegna senza esitazione. Martina fa lo stesso, ma rifiuta la proposta di Jacobo di trasferirsi nel suo palazzo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video