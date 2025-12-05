Scopriamo cosa succederà sabato 6 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 6 dicembre, per fare in modo che Maria possa assentarsi, Catalina parla con Romulo, chiedendogli la massima discrezione.
Alonso chiede a Catalina i suoi gioielli per saldare i debiti e lei glieli consegna senza esitazione. Martina fa lo stesso, ma rifiuta la proposta di Jacobo di trasferirsi nel suo palazzo.