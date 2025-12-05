Catalogo
SERIE TV05 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 6 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 6 dicembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 dicembre

Alihan fa intitolare il vivaio sovvenzionato dalla Argun Holding a nome di Zeynep.

Hakan rivela a Zeynep che Ender è entrata a far parte del consiglio d'amministrazione della Holding e Alihan è ancora arrabbiato con Zerrin per la vicenda.

