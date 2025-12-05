Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 6 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin affronta Idil.

La forza di una donna 2: cosa succede il 6 dicembre

Sirin è convinta che Idil abbia venduto i diamanti del suo braccialetto e decide di affrontarla.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

