Nel finale di Io sono Farah 2, andato in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Merjan spara a Behnam.
Tahir e Farah riescono a neutralizzare Behnam e Mahmud fa prelevare Behnam.
Farah incontra Gonul e Bade per eliminare il video dell'omicidio di Ali Galip. Tahir espone a Salim il piano per incastrare Orhan.
Orhan consegna a Farah la prova che la incastra per l'omicidio di Ali Galip.
Durante la missione, la copertura di Tahir salta e viene ferito e, in punto di morte, telefona a Farah.
Viene celebrato il funerale di Tahir. Dopo aver finto la propria morte, Tahir si riunisce a Farah per vivere insieme la loro storia d'amore.
Nel video qui sopra, il riassunto del finale di Io sono Farah 2 andato in onda il 13 marzo su Canale 5.