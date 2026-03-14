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SERIE TV14 marzo 2026

Io sono Farah 2, il riassunto del finale del 13 marzo

Il riassunto del finale della serie turca Io sono Farah 2 andato in onda il 13 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Nel finale di Io sono Farah 2, andato in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Merjan spara a Behnam.

Tahir e Farah riescono a neutralizzare Behnam e Mahmud fa prelevare Behnam.

Farah incontra Gonul e Bade per eliminare il video dell'omicidio di Ali Galip. Tahir espone a Salim il piano per incastrare Orhan.

Orhan consegna a Farah la prova che la incastra per l'omicidio di Ali Galip.

Durante la missione, la copertura di Tahir salta e viene ferito e, in punto di morte, telefona a Farah.

Viene celebrato il funerale di Tahir. Dopo aver finto la propria morte, Tahir si riunisce a Farah per vivere insieme la loro storia d'amore.

Nel video qui sopra, il riassunto del finale di Io sono Farah 2 andato in onda il 13 marzo su Canale 5.

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