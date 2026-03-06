La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Io sono Farah 2: la trama del 6 marzo

Mehmet è ormai fuori controllo, in centrale sente che tutti sono contro di lui e non si fida più di nessuno.

Gonul è terrorizzata dal ritrovamento del cadavere di Ali Galip e cerca conforto in Bade.

Il colloquio di lavoro di Farah si rivela una trappola, quando Orhan si presenta senza preavviso e costringe la donna a salvare un uomo a cui ha appena sparato per carpirgli delle informazioni. Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale.

Nel frattempo, anche Tahir è sotto ricatto di Orhan, il quale gli ordina di far evadere Ilyas in un'operazione prevista per l'indomani.

Intanto, Merjan viene obbligata da Behnam a consegnare a Kerim un articolo di giornale in cui si parla del suo ferimento da parte di Farah. Merjan ne approfitta per saperne di più sul triangolo amoroso tra suo padre, Gulsima e Rahsan, ma la madre di Farah nega tutto. Nonostante l'ordine datole da Behnam, la ragazza non ha il coraggio di consegnare l'articolo di giornale a Kerim.

È tutto pronto per l'evasione di Ilyas. Tahir e i suoi uomini entrano in azione, ma non si aspettano l'intervento di Mehmet, messo in guardia da Bekir, che sta facendo il doppio gioco per smascherare Orhan. Ilyas viene colpito da un proiettile alla schiena e Orhan ordina che venga subito portato in ospedale, dove troverà Farah ad attenderlo.

Nel frattempo, Tahir riesce a sfuggire all'inseguimento di Mehmet e dei suoi uomini, ma si trova in fuga nei boschi, senza apparente via d'uscita.

Intanto, il resto della squadra di Mehmet ha seguito Ilyas, a cui era stato applicato un localizzatore, fino in ospedale. Anche Gonul, che era stata avvertita da Farah, si trova nello stesso ospedale.

Farah, dopo aver messo in salvo Ilyas, affronta Gonul che ha finalmente appreso la verità su suo padre; insieme a Bade, discutono della difficile realtà di Orhan.

Tahir si consegna a Mehmet, che esita tra arrestarlo o lasciarlo libero, finché Salim non li coinvolge in un piano per incastrare il mandante dietro Orhan.

Nel frattempo, Behnam scopre la relazione tra sua madre e Akbar e decide di usare Merjan, il punto debole di Akbar, per colpirli.

