SERIE TV07 marzo 2026

Io sono Farah 2, il riassunto delle puntate del 6 marzo in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Io sono Farah 2 andati in onda il 6 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Behnam obbliga Merjan a consegnare a Kerim un articolo di giornale.

Orhan ricatta Tahir per costringerlo a unirsi alla sua organizzazione e, poi, costringe Farah a fare da medico per l'organizzazione.

Un flashback svela l'accordo tra Mehmet e Bekir.

Tahir fa evadere Ilyas su ordine di Orhan.

Ilyas, dopo essere stato colpito da un proiettile, viene portato in ospedale.

Tahir si consegna a Mehmet.

Behnam scopre la relazione tra sua madre e Akbar.

Salim arruola Tahir e Mehmet per incastrare il mandante di Orhan.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 6 marzo su Canale 5.

