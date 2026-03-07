Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Behnam obbliga Merjan a consegnare a Kerim un articolo di giornale.
Orhan ricatta Tahir per costringerlo a unirsi alla sua organizzazione e, poi, costringe Farah a fare da medico per l'organizzazione.
Un flashback svela l'accordo tra Mehmet e Bekir.
Tahir fa evadere Ilyas su ordine di Orhan.
Ilyas, dopo essere stato colpito da un proiettile, viene portato in ospedale.
Tahir si consegna a Mehmet.
Behnam scopre la relazione tra sua madre e Akbar.
Salim arruola Tahir e Mehmet per incastrare il mandante di Orhan.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 6 marzo su Canale 5.