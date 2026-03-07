Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 2 al 7 marzo su Canale 5, Ceyda si propone per un nuovo lavoro.

Nel frattempo, Jale fa una rivelzione sconvolgente su Arda.

Arif cede la sua attività a Enver, mentre Fazilet è preoccupata per il comportamento di Ceyda.

Infine, Bahar ha dei sospetti sul nuovo lavoro e Ceyda chiede aiuto ad Arif.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

