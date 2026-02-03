La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda martedì 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Demet Ozdemir (Farah) in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2: la trama del 3 febbraio

Behnam e Tahir si affrontano, Tahir però si dimostra compassionevole e gli salva la vita. Behnam ne approfitta e lo fa cadere da un edificio in costruzione.

Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e dà in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte. Tahir, infatti, viene salvato da Merjan, che lo fa portare in ospedale. La ragazza si dice disposta ad aiutare Tahir perché anche lei ha sofferto per colpa di Behnam. Così, lo aiuta a scappare dagli uomini di Behnam e lo porta in un appartamento al sicuro.

Intanto, Gonul soffre per la mancanza di Farah e si avvicina sempre più a Bekir. Attraverso un flashback, scopriamo che Farah ha allontanato Gonul, facendole credere di stare bene nella sua nuova vita.

Nella sua cella, Farah dice a Behnam che, avendo ucciso Tahir, non ha più armi da usare contro di lei, ma l'uomo la fa ricredere quando la informa di aver mandato Kerim a vivere in Iran. Sopraffatta dal dolore, Farah decide di arrendersi e si taglia le vene.

Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che da ora potrà passare più tempo con Kerim. Poi, però, vede le domestiche metterle dei farmaci nel tè e capisce che Behnam sta comunque cercando di tenerla sotto controllo.

Nel frattempo, Tahir porta a Behnam le pratiche del divorzio firmate, ma fa tutto parte del suo piano.

Mehmet non riesce a reagire e sembra arrendersi alla sua condizione.



