La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda martedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Tahir in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2: la trama del 24 febbraio

Mehmet e Tahir, ormai scoperto di essere fratelli, si confidano come mai hanno fatto prima, lasciando spazio al ricordo della loro mamma.

Benham, furioso per la scomparsa dello zio Mahmud dall'ospedale, decide di parlare con la stampa, lanciando delle gravi accuse contro Farah e rivelando di essere in possesso di prove schiaccianti contro di lei.

Behnam riesce a localizzare il cellulare di Farah e a raggiungerla, ma non sa che la donna ha escogitato un piano per attirarlo in quella casa e incastrarlo con un video che lo riprende mentre vorrebbe togliere la vita allo zio. Grazie all'intervento della polizia, Behnam fallisce nel suo intento e Mahmoud torna sano e salvo a casa. Dopo aver scagionato Farah e Behnam, l'uomo pretende che sia trovato il colpevole e che sia punito. In realtà, il suo aggressore è Merjan. Behnam l'ha scoperto, ma decide di graziarla e di fa ricadere la colpa su uno degli uomini di suo zio, accusandolo di essere al servizio di Asgar.

Mahmoud annuncia che tornerà in Iran, ma impone a Tahir e Behnam di collaborare nell'interesse dei loro affari.

Behnam, ormai, ha capito che Farah lo ha ingannato e che non si è mai allontanata da Tahir e, per questo motivo, è intenzionato a fargliela pagare. Ma Farah lo minaccia di consegnare alla polizia il video che lo ritrae mentre sta per uccidere suo zio.

Farah, Tahir e Kerim riescono finalmente a lasciare la casa degli Azade alla luce del sole e senza che Behnam possa fermarli, anche se i propositi di vendetta di quest'ultimo sono più vivi che mai. Ora, pretende che sua cugina Merjan e suo zio Akbar lo aiutino a raggiungere il suo intento.

Nel frattempo, Farah e Kerim vanno a vivere in casa di Tahir e tutti e tre insieme decidono di attivarsi per mettere in atto il piano che porterà alla liberazione della madre di Farah. Kerim viene portato in ospedale, dove fingono che il bambino stia male e, per scongiurare l'ipotesi di una recidiva della malattia, viene isolato in una camera sterile. Behnam viene a saperlo e li raggiunge immediatamente.

Intanto, Perihan aizza Mehmet contro Bekir spiegandogli che da parte del giovane c'è un interesse per Gonul. Mehmet va su tutte le furie, arrivando anche a offendere Bade, ma, poco dopo, decide di affrontare apertamente Perihan.

Con l'aiuto di Bekir, Farah e Tahir riescono a modificare i risultati delle analisi di Kerim, inducendo il medico a suggerire un nuovo trapianto di midollo. In questo modo, Tahir e Farah sperano di costringere Behnam a portare Gulsima in Turchia e di poterla, così, liberare.

Come se non bastasse, Mehmet tende la sua trappola a Ilyas, chiedendogli di attirare Tahir in un posto isolato per poterlo uccidere e riavere suo fratello, tenuto prigioniero da Behnam. Ilyas, però, capisce che Mehmet ha ricordato gli eventi del giorno in cui è stato ferito da Orhan e cerca, insieme a Behnam, un modo per vendicarsi di lui.

