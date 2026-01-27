Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Nella prima serata di martedì 27 gennaio , in occasione della Giorno della Memoria, in prima serata su Canale 5 va in onda in prima visione L'ultima volta che siamo stati bambini, film diretto da Claudio Bisio. La pellicola, tratta dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, racconta l’amicizia tra quattro bambini. Uno di loro, un ragazzino ebreo, il 16 ottobre 1943 viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. I bambini, in segreto, decidono di partire per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. Un viaggio tra gioco e terrore, poesia fanciullesca e privazioni, scoperta della vita e dei rischi di morte.

Martedì 27 gennaio Io sono Farah 2 non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir tornerà con un nuovo episodio mercoledì 28 gennaio nel pomeriggio di Canale 5 dalle 14.00.

Io sono Farah 2 torna il 28 gennaio

Un nuovo episodio di Io sono Farah 2 andrà in onda mercoledì 28 gennaio alle 14.00 su Canale 5. Di seguito una breve anticipazione.

Farah racconta a Tahir la storia di come Behnam si sia pentito dopo aver visto Kerim in fin di vita per un'infezione polmonare e lo abbia salvato donandogli il suo midollo. Farah descrive la sua permanenza nella casa di Behnam come idilliaca, ma la realtà è ben diversa. Infatti, la donna è rimasta rinchiusa in una stanza spoglia, costretta a fare le pulizie e sempre tenuta lontana da Kerim.



